этот материал доступен на русском

Як дві краплі води: Кім Кардашьян порівняла себе з Дрю Беррімор у 8 класі (фото)

14:26, 25 вересня 2018
Світ
945 0
Як повідомила Кім, в той час вона була палкою фанаткою актриси Дрю Беррімор / Instagram

Кім Кардашян показала, як виглядала в 7 класі, схоже, почала новий флешмоб. Слідом за сьомим, світська левиця показала як виглядала у восьмому класі.

Читайте такожКаньє Вест заборонив колишньому Кім Кардашьян говорити про її сідниці

На сторінці в Instagram знаменитість виклала архівне фото, де зображена з коротким волоссям та широкими бровами.

Як повідомила Кім, в той час вона була палкою фанаткою актриси Дрю Беррімор.

"Восьмий клас – Дрю Беррімор була моїм всім", - прокоментувала фото Кім.

8th grade - Drew Barrymore was my everything!

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Кім Кардашян#Дрю Беррімор