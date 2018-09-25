Як дві краплі води: Кім Кардашьян порівняла себе з Дрю Беррімор у 8 класі (фото)
14:26, 25 вересня 2018Світ
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На сторінці в Instagram знаменитість виклала архівне фото, де зображена з коротким волоссям та широкими бровами.
Як повідомила Кім, в той час вона була палкою фанаткою актриси Дрю Беррімор / Instagram
Кім Кардашян показала, як виглядала в 7 класі, схоже, почала новий флешмоб. Слідом за сьомим, світська левиця показала як виглядала у восьмому класі.
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На сторінці в Instagram знаменитість виклала архівне фото, де зображена з коротким волоссям та широкими бровами.
Як повідомила Кім, в той час вона була палкою фанаткою актриси Дрю Беррімор.
"Восьмий клас – Дрю Беррімор була моїм всім", - прокоментувала фото Кім.
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