"Зняла штани і зґвалтувала": розбещений італійською зіркою актор докладно описав домагання

Беннет в інтерв'ю зауважив, що пані Ардженто, якій на той час було 37 років, запросила його.

Американський 22-річний молодий актор Джиммі Беннет, який звинуватив італійську актрису Азії Ардженто у зґвалтуванні, виступив на італійському телешоу Non è l Arena, де вперше в подробицях розповів про те, що сталося.

Деталі інциденту, який стався в 2013 році в Лос-Анджелесі, передає видання New York Times.

Беннет в інтерв'ю зауважив, що пані Ардженто, якій на той час було 37 років, запросила його в готельний номер, як він спочатку думав, для обговорення італійського фільму, в якому вона хотіла, щоб він взяв участь.

Однак, відразу вона пригостила неповнолітнього юнака шампанським, а потім почала цілувати його. За словами актора, він спочатку вирішив, що поцілунки - це просто прояв італійських коренів Ардженто, однак потім вони стали більш тривалими.

"Я відчував, що це вже не дружній поцілунок, але мені важко говорити про це зараз перед незнайомцями", - зазначив Джиммі.

За словами Беннетта, потім Ардженто штовхнула його на ліжко, зняла з нього штани і зґвалтувала.

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Однак ведучий телешоу висловив сумнів у тому, що сексуальний акт чоловіка або хлопця з жінкою може вважатися зґвалтуванням. Тому він уточнив у Беннета, була у нього еякуляція в кінці статевого акту, на що той відповів "Так".

Актор підкреслив, що жінка "може залучати чомусь і все одно вчинити акт насильства стосовно чоловіка".

Також у розмові Беннет прокоментував знімок, на якому він разом з оголеною Азією знятий в ліжку. Хлопець помітив, що фотографія була зроблена на його телефон, однак ведучий звернув увагу на те, що Беннет не засмучений на знімку, чим викликав шквал оплесків у студії.

Нагадаємо, нещодавно в коментарях пресі Ардженто заперечувала всі звинувачення в розбещенні малолітнього актора, а пізніше заявила, що підліток сам домагався її і вимагав у неї гроші.