Відома співачка втратила голос після передозування наркотиками
16:02, 25 вересня 2018Світ
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За словами лікарів, прогноз сприятливий, і через деякий час співачка зможе відновити вокал.
Демі Ловато / REUTERS
Відома американська співачка Демі Ловато втратила голос. Про це інформує ОК.
Зараз 26-річна співачка проходить процес реабілітації. Передозування наркотичними речовинами дало ускладнення на голосові зв'язки, тому поки що вона не зможе повернутися на сцену.
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За словами лікарів, прогноз сприятливий, і через деякий час співачка зможе відновити вокал. Співачка була суддею американського шоу The X-Factor.
У 2011 році вона проходила лікування в психіатричній клініці, де фахівці діагностували у неї біполярний розлад.
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