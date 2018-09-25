Відома співачка втратила голос після передозування наркотиками

За словами лікарів, прогноз сприятливий, і через деякий час співачка зможе відновити вокал.

Відома американська співачка Демі Ловато втратила голос. Про це інформує ОК.

Зараз 26-річна співачка проходить процес реабілітації. Передозування наркотичними речовинами дало ускладнення на голосові зв'язки, тому поки що вона не зможе повернутися на сцену.

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За словами лікарів, прогноз сприятливий, і через деякий час співачка зможе відновити вокал. Співачка була суддею американського шоу The X-Factor.

У 2011 році вона проходила лікування в психіатричній клініці, де фахівці діагностували у неї біполярний розлад.