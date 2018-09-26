У США помер актор популярних серіалів (відео)

Пол Джон Васкес знявся в більш ніж в 35 серіалах. Грав у основному ролі другого плану або епізодичні.

Американський актор Джон Пол Васкес помер на 49-му році життя в США. Про це повідомляє TMZ.

За даними видання, актор помер у понеділок, 24 вересня. Васкеса в несвідомому стані виявив його батько в своєму будинку. Чоловік викликав лікарів, однак врятувати його не вдалося. За попередніми даними, смерть настала раптово від серцевого нападу.

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Пол Джон Васкес знявся в більш ніж в 35 серіалах. Грав у основному ролі другого плану або епізодичні, пише "Лайм".

Глядачі знали актора з таких серіалів, як "Сини анархії", "Місце злочину Нью-Йорк", "Швидка допомога", "Правосуддя", "Як я зустрів вашу маму" і "Поліція Нью-Йорка".