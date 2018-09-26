Даша Астаф'єва назвала суму гонорару за зйомки в Playboy

Також співачка згадала знайомство з засновником Playboy Г'ю Хефнером.

Одна з найсексуальніших моделей і співачок України Даша Астаф'єва зізналася, яку суму вона отримала за зйомки в журналі Playboy.

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"За обкладинку Playboy саму першу – 200 доларів. У 2007 році на ці гроші можна було жити. В Америці я отримувала 55 тисяч доларів. Для мене на той час це були шалені гроші. Але я навіть не розуміла що взагалі відбувається. Зараз я розумію, що 55 тисяч – це нічого, порівняно з тим, наскільки Playboy змінив моє життя. І які випробування з'явилися в моєму житті", – зізналася Даша в інтерв'ю програми "Слава +" на YouTube каналі "Люкс ФМ", пише "Сегодня".

Також співачка згадала знайомство з засновником Playboy Г'ю Хефнером: "Я зараз розумію, що я одна з тих, кому вдалося застати людину-легенду, бути особисто з ним знайомою, побувати в цьому місці (будинку Г'ю Хефнера).