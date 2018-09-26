У Росії показали нові протикорабельні ракети Х-35У в дії (відео)

Це найновіші ракети із серії, які надійшли на озброєння російської армії впродовж останніх років.

Міністерство оборони Росії оприлюднило відео, на якому Су-34 здійснює тестовий запуск протикорабельної ракети Х-35У.

«Всього було зроблено 8 запусків. Всі ракети успішно досягли цілей», - цитує заяву російського міноборони Business Insider.

На відео спочатку видно зліт літака Су-34. А наступної миті корабель, по якому, вочевидь, був здійснений постріл, вибухнув. Х-35У розробила російська корпорація «Тактичне ракетне озброєння». Ці ракети поставили на озброєння російської армії в 2015 році. Вони – найновіший варіант ракет Х-35, які були розроблені ще в часи СРСР у 80-х роках.

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Радіус дії нових Х-35У сягає 250 кілометрів. Вони можуть уражати як наземні, так і морські цілі. Російські чиновники також заявляють, що ці ракети здатні ухилятися від будь-яких контрзаходів.