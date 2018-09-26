РФ протестувала в Арктиці ракетний комплекс "Бастіон" (фото, відео)

БРК виконав постріли надзвуковими протикорабельними крилатими ракетами «Онікс» по морській мішені.

Вперше в ході навчання тактичної групи Північного флоту Військово-морського флоту РФ, що несе бойове чергування на острові Котельний, був застосований береговий ракетний комплекс "Бастіон".

Як повідомляє Міноборони РФ, БРК виконав постріли надзвуковою протикорабельною крилатою ракетою «Онікс» по морській мішені, яка перебувала на відстані 60 кілометрів у морі Лаптєвих.

Повідомляється, що раніше в якості основного берегового ракетного комплексу тактичної групи Північного флоту використовувався БРК «Рубіж».

Як повідомляв УНІАН, у Росії показали нові протикорабельні ракети Х-35У в дії.