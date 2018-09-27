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Вийшов трейлер другої частини «Кріда» з Сильвестром Сталлоне

09:48, 27 вересня 2018
Світ
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Роль Роккі виконав Сильвестр Сталлоне / скріншот

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У картині йдеться про спадкового боксера. Під час підготовки до нового бою його тренує Роккі, роль якого виконав Сильвестр Сталлоне. За сюжетом, Крід не тільки боксує, але і вирішує сімейні проблеми. Самого боксера зіграв актор Майкл Б. Джордан.

Раніше повідомлялося, що режисер Стівен Кейпл-молодший замінить Сильвестра Сталлоне в спин-оффе «Роккі» — фільмі «Крід 2».

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Теги: #трейлер#Сильвестр Сталлоне