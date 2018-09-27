Вийшов трейлер другої частини «Кріда» з Сильвестром Сталлоне

За сюжетом, Крід не тільки боксує, але і вирішує сімейні проблеми.

Американська компанія MGM представила трейлер другої частини спортивної драми «Крід». Ролик розміщено на сторінці компанії в YouTube.

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У картині йдеться про спадкового боксера. Під час підготовки до нового бою його тренує Роккі, роль якого виконав Сильвестр Сталлоне. За сюжетом, Крід не тільки боксує, але і вирішує сімейні проблеми. Самого боксера зіграв актор Майкл Б. Джордан.

Раніше повідомлялося, що режисер Стівен Кейпл-молодший замінить Сильвестра Сталлоне в спин-оффе «Роккі» — фільмі «Крід 2».