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Меган Маркл вперше з'явилася одна на публіці і порушила королівський протокол (відео)

11:49, 27 вересня 2018
Світ
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Меган Маркл / REUTERS

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Герцогиня Сассекська відвідала відкриття виставки «Океанія» в Королівській академії мистецтв у Лондоні, йдеться в сюжеті ТСН. І відразу опинилася в центрі скандалу, тому що сама зачинила за собою двері машини.

Традиційно - для членів королівської сім'ї відкривають і закривають двері співробітники, які супроводжують монаршу родину.

Раніше Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці.

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Теги: #Меган Маркл#принц Гаррі і Меган Маркл