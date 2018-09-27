Меган Маркл вперше з'явилася одна на публіці і порушила королівський протокол (відео)
11:49, 27 вересня 2018Світ
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Герцогиня Сассекська відразу опинилася в центрі скандалу, тому що сама зачинила за собою двері машини.
Меган Маркл / REUTERS
37-річна дружина принца Гаррі Меган вперше з'явилася на публіці одна в якості члена королівської сім'ї.
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Герцогиня Сассекська відвідала відкриття виставки «Океанія» в Королівській академії мистецтв у Лондоні, йдеться в сюжеті ТСН. І відразу опинилася в центрі скандалу, тому що сама зачинила за собою двері машини.
Дружина принца Гаррі Меган Маркл вперше з'явилася на публіці без чоловіка
Традиційно - для членів королівської сім'ї відкривають і закривають двері співробітники, які супроводжують монаршу родину.
Раніше Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці.
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