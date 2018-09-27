National Interest: США збудують сотні ядерних ракет в 2020-х роках

Американські військові хочуть оновити свій застарілий арсенал міжконтинентальних ракет, збудованих ще у 70-х роках.

Військово-повітряні сили США роблять конкретні кроки у напрямку прискорення обмеженої і поступової побудови міжконтинентальних балістичних ракет наступного покоління.

Вони знадобляться Пентагону для виконання більш агресивної ядерної стратегії, описаній в «Перегляді ядерної позиції» нинішньої адміністрації у Білому домі, пише National Interest.

Як зазначається, вже зараз досягнуто значний технологічний прогрес у розробці і «системному проектуванні» нового арсеналу МБР, які будуть називатися силами «стратегічного стримування наземного базування» (GBSD). Ці ракети будуть служити США до 2070-х років.

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Видання нагадує, що найновіша версія «Перегляду ядерної позиції», яка була оприлюднена на початку поточного року, закликає збільшити роль ядерної зброї в рамках більш широкої стратегії стримування. Зокрема, це пропонується зробити за допомогою нових ядерних ракет обмеженої дії, які будуть базуватися на підводних човнах.

«Ми беремо «Перегляд ядерної позиції» від 2010 року і ставимо її з ніг на голову. Нових завдань не з’явилося. Але цей новий документ змінює контекст і закликає до розгортання більшої кількості зброї. Тож треба виконати завдання і вчасно», - сказав командир Командування глобальних ударів ВПС США Тімоті Рей.

Військово-повітряні сили планують почати запуски нових МБР на початку 2020-х років в рамках довгострокового плану розробки і розгортання наступного покоління міжконтинентальних ракет з ядерними боєголовками до кінця наступного десятиліття. Нова американська зброя буде мати покращені характеристики в радіусі дії, експлуатаційній придатності, технології прицілювання і летальності.

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«Підсумком того, що ми робимо, стане серйозна і широка справа, яка відображає відновлений інтерес», - сказав Рей.

Угоди на розробку, тестування і запуск нових МБР від ВПС США отримали компанії Northrop Grumman і Boeing. Це сталося ще минулого року. На фазу, власне, розробки їм відведено три роки, після чого ВПС планують перейти до етапу проектування і виробництва, а також розгортання нових ракет. В цілому американська армія збирається збудувати близько 400 нових GBSD, щоб оновити ядерний арсенал, збудований ще в 1970-х роках. Зокрема, нові ракети замінять старі Minuteman III, які створив Boeing в часи Холодної війни.