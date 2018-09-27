Через 27 років: Арнольд Шварцнеггер показав Сару Коннор на зйомках старого і нового «Термінатора» (фото)
15:55, 27 вересня 2018Світ
1885 0
Актор назвав її справжньою шибайголовою і чудовою людиною, а також зазначив, що радий знову брати участь з нею в одному проекті.
Лінда Хемілтон стала однією з його улюблених колег, з якими він знімався / Facebook
Актор Арнольд Шварценеггер зробив колаж з фотографій, між якими різниця в 27 років. На фото зліва актори відображені під час зйомок «Термінатор 2: Судний день» (1991 рік). На фото праворуч — на зйомках «Термінатора 6».
Читайте такожПомер актор з фільму "Термінатор"
Шварценеггер також написав у Facebook, що Лінда Хемілтон стала однією з його улюблених колег, з якими він знімався.
Актор назвав її справжньою шибайголовою і чудовою людиною, а також зазначив, що радий знову брати участь з нею в одному проекті. Прем'єра нового «Термінатора» намічена на листопад 2019 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter