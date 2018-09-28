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Зірка «Гри престолів» зробила зачіску в стилі «Бреда Пітта» (фото)

13:59, 28 вересня 2018
Світ
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Кларк надихалася образом Бреда Пітта / фото hbo.com

«Мати драконів», британська актриса Емілія Кларк, яка днями зробила собі тематичні татуювання, вирішила на цьому не зупинятися і оновити ще й зачіску.

Зірка пожартувала, що, вибираючи стрижку, надихалася образом Бреда Пітта в 1990-х.

Нагадаємо, раніше Кларк зробила нове татуювання в стилі драконів.

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Теги: #Гра престолів#Бред Пітт