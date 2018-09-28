Зірка «Гри престолів» зробила зачіску в стилі «Бреда Пітта» (фото)
13:59, 28 вересня 2018Світ
507 0
Емілія Кларк змінила зачіску.
Кларк надихалася образом Бреда Пітта / фото hbo.com
«Мати драконів», британська актриса Емілія Кларк, яка днями зробила собі тематичні татуювання, вирішила на цьому не зупинятися і оновити ще й зачіску.
Зірка пожартувала, що, вибираючи стрижку, надихалася образом Бреда Пітта в 1990-х.
Нагадаємо, раніше Кларк зробила нове татуювання в стилі драконів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter