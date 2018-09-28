З'явився трейлер "Карткового будиночка" без Кевіна Спейсі, усуненого через справу про домагання

У трейлері жінка займе місце загиблого чоловіка і стане "мадам президентом".

Компанія Netflix, яка на початку місяця опублікувала тизер шостого сезону "Карткового будиночка", тепер порадувала фанатів серіалу повноцінним трейлером стрічки.

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"Все буде по-іншому для вас і для мене" - саме таким гаслом Netflix анонсував вихід фінального сезону свого популярного серіалу, де на чолі всіх політичних інтриг тепер постане вдова "вбитого" героя Спейсі, Клер Андервуд, яку зіграла Робін Райт.

Саме вона займе місце загиблого чоловіка і стане "мадам президентом".

На відміну від перших тізерів, цей ролик дає більш повне уявлення про те, що нас чекає у фіналі шоу.

Також повідомляється, що останній сезон серіалу стартує 2 листопада.

Нагадаємо, Кевіна Спейсі звільнили з серіалу через гучний секс-скандал. У жовтні 2017 року актор Ентоні Репп звинуватив Кевіна в домаганнях - він заявив, що Спейсі багато років тому намагався схилити його до сексу.