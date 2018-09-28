Свято зі сльозами на очах: Бекхем проговорився про п'яту дитину

Інсайдери запевняють, що в сім'ї Бекхемів буде поповнення. Це дівчинка, і вона з'явиться на світ у березні наступного року. Вікторії Бекхем приписують п'яту вагітність. Люди, які не назвали своїх імен, і наближені до сім'ї Бекхемів поширюють такі чутки.

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Інсайдери були на сімейній вечері Бекхемів, коли Девід, піднявши келих шампанського, і зі сльозами на очах сказав, що у них з Вікторією буде ще одна дитина. Подружжя навіть думають, як назвати дівчинку. Ймовірно - Керолайн. Це друге ім'я Вікторії Бекхем.

Якщо вагітність Вікторії непомітна, то є припущення, що Бекхеми скористалися послугами сурогатної матері. Чи наближені ці чутки до реальності - покаже час.