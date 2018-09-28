Бред Пітт склав заповіт: Джолі не отримає жодної копійки
15:14, 28 вересня 2018Світ
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Пітт створить трастовий фонд у розмірі 250 мільйонів доларів, і ці гроші у рівних частках отримають діти актора після його смерті.
REUTERS
54-річний голлівудський актор Бред Пітт склав заповіт, за яким статки успадкують його шестеро дітей
При цьому зірка вирішив убезпечити доходи від колишньої дружини Анджеліни Джолі, передає Radaronline.
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Пітт створить трастовий фонд у розмірі 250 мільйонів доларів, і ці гроші у рівних частках отримають діти актора після його смерті.
"Бред збирається надійно захистити ті гроші, які залишаться після розлучення - після того, як він віддасть Анджеліні її частку майна і грошових коштів на утримання дітей. Він хоче, щоб все, що у нього залишиться, ніколи не дісталося Джолі", - розповів інсайдер.
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