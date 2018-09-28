Кім Кардашьян у вбранні з доларових купюр відвідала вечірку для мільйонерів (фото)
16:05, 28 вересня 2018Світ
1108 0
Королева трендів відвідала закриту вечірку мільйонерів в Лос-Анджелесі в досить оригінальному вбранні.
Кім з ніг до голови була в доларовому принті / Instagram
Світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка нещодавно показала, як виглядала в 8 класі, зараз здивувала новим чином.
Читайте такожУкраїнська топ-модель засвітила грудьми на показі в Києві (фото)
Королева трендів відвідала закриту вечірку мільйонерів в Лос-Анджелесі в досить оригінальному вбранні.
Кім з ніг до голови була в доларовому принті.
Цікаво, що вінтажний тренч, який обрала Кім був з осінньої колекції Jeremy Scott 2001 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter