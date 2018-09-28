Кім Кардашьян у вбранні з доларових купюр відвідала вечірку для мільйонерів (фото)

Королева трендів відвідала закриту вечірку мільйонерів в Лос-Анджелесі в досить оригінальному вбранні.

Світська левиця і зірка реаліті-шоу Кім Кардашян, яка нещодавно показала, як виглядала в 8 класі, зараз здивувала новим чином.

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Королева трендів відвідала закриту вечірку мільйонерів в Лос-Анджелесі в досить оригінальному вбранні.

Кім з ніг до голови була в доларовому принті.

Цікаво, що вінтажний тренч, який обрала Кім був з осінньої колекції Jeremy Scott 2001 року.