В Іраку по-звірячому вбили 22-річну королеву краси (фото)
16:55, 28 вересня 2018Світ
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22-річну дівчину доправили до лікарні з трьома кульовими пораненнями, проте медикам не вдалося її врятувати.
Модель вбили двома пострілами в голову / соцмережі
У столиці Іраку невідомі застрелили модель і блогера Тару Фарес, яка в 2015 році перемогла у конкурсі краси "Міс Багдад". За даними ЗМІ, перед вбивством дівчину взяли в заручники.
Про це повідомляє Kurdistan24.
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Видання уточнило, що закривавлене тіло Фарес виявили у власному спортивному автомобілі. 22-річну дівчину доправили до лікарні з трьома кульовими пораненнями, проте медикам не вдалося її врятувати.
За розслідування інциденту взялися правоохоронці. У поліції уточнили, що модель вбили двома пострілами в голову і одним в груди.
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