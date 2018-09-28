"Буде багато сліз": зірка "Гри престолів" розповіла про фінал серіалу
17:34, 28 вересня 2018Світ
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Актриса вважає, що кінцівка не задовольнить усіх фанатів.
Фінальна серія вийде в 2019 році / скріншот
Виконавиця ролі Санса Старк в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер прокоментувала фінал серіалу.
Актриса вважає, що кінцівка не задовольнить усіх фанатів. Про це Софі розповіла в інтерв'ю виданню IGN.
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"Буде багато сліз. Хто знає, чи задовольнить фінал шанувальників. Я думаю, що багато фанатів будуть розчаровані, але хтось залишиться задоволеним. Мені цікаво побачити реакцію людей. Особисто для мене, прочитання сценарію було таким жахливим, як і прочитання самої останньої сторінки, на якій було написано: "Кінець "Гри престолів". Це було дійсно емоційно", - сказала Тернер.
Останній сезон "Гри престолів" вийде в 2019 році.
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