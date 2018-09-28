Американка звинуватила Роналду у згвалтуванні

Футболіст нібито зґвалтував американку Кетрін Майоргу в 2009 році в Лас-Вегасі (США).

Епідемія звинувачення у зґвалтуваннях відомих, пов'язана з рухом MeToo, що прокотилася світом, не обійшла своєю увагою і футбол; так, одного з найвідоміших футболістів світу, португальського форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду звинуватили в згвалтуванні.

Згідно з інформацією ЗМІ, футболіст нібито зґвалтував американку по імені Кетрін Майорга в 2009 році в Лас-Вегасі (США). Як стверджує жінка, Роналду після скоєного нібито заплатив їй $ 375 тисяч за мовчання. Проте 34-річна Майорга все-таки вперше публічно виступила в ЗМІ на тему своєї зустрічі з Роналду дев'ятирічної давності, йдеться в статті німецького видання Spiegel, передає Главред.

ЗМІ публікують інформацію про те, що сторони нібито дійшли згоди - і в обмін Майорга зобов'язалася не виставляти свої звинувачення і знищити всі докази, пов'язані зі справою.

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Адвокати португальського форварда вже подали апеляцію на заяву жінки. Сам Роналду не давав коментарів щодо цієї ситуації.