Вбивство репера XXXTentacion: у мережі з'явилося відео з камер, що зафіксували момент стрілянини
У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент вбивства відомого американського репера XXXTentacion, який був застрелений в червні цього року.
Відео опубліковано в Telegram-каналі Mash.
На відео видно, як два хлопця зайшли за музикантом в мотосалон, простежили до машини, а потім застрелили.
Як повідомляв УНІАН, у червні 20-річного реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion, застрелили під час збройного пограбування, в американському штаті Флорида. За три місяці до смерті він випустив новий альбом.
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21 червня влада штату Флорида заявила про затримання підозрюваного у вбивстві репера.
Затриманий — раніше судимий 22-річний Дедрик Вільямс. Зараз Вільямс поміщений під варту за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, водінні автомобіля без прав і порушенні правил умовного терміну.