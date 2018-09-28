Вбивство репера XXXTentacion: у мережі з'явилося відео з камер, що зафіксували момент стрілянини

На відео видно, як два хлопця зайшли за музикантом в мотосалон, простежили до машини, а потім застрелили.

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, які зафіксували момент вбивства відомого американського репера XXXTentacion, який був застрелений в червні цього року.

Відео опубліковано в Telegram-каналі Mash.

На відео видно, як два хлопця зайшли за музикантом в мотосалон, простежили до машини, а потім застрелили.

Як повідомляв УНІАН, у червні 20-річного реп-виконавця Джасея Дуейна Онфроя, відомого під псевдонімом XXXTentacion, застрелили під час збройного пограбування, в американському штаті Флорида. За три місяці до смерті він випустив новий альбом.

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21 червня влада штату Флорида заявила про затримання підозрюваного у вбивстві репера.

Затриманий — раніше судимий 22-річний Дедрик Вільямс. Зараз Вільямс поміщений під варту за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, водінні автомобіля без прав і порушенні правил умовного терміну.