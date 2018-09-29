Суд скасував рішення у справі про плагіат в пісні "Stairway to Heaven" гурту Led Zeppelin

В ході процесу судового розгляду в 2016 році були допущені помилки.

Апеляційний суд США скасував рішення по справі про плагіат у пісні "Stairway to Heaven" гурту Led Zeppelin.

Позов направили на повторний розгляд, повідомляє CBS News.

Колегія апеляційного суду прийшла до одностайного рішення, що в ході процесу судового розгляду в 2016 році були допущені помилки. Тоді суд присяжних не знайшов плагіату в пісні.

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Помилки пов'язані з тим, що окружний суддя США Гері Клауснер надав присяжним неповну інструкцію, що ввело їх в оману.

The Associated Press додає, що одна з проблем також полягала в тому, що присяжні слухали тільки програні ноти "Taurus", а не оригінальну версію пісні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року суд в Лос-Анджелесі постановив, що гітарний риф, використаний групою Led Zeppelin у пісні "Stairway to Heaven" не був плагіатом c пісні "Taurus" групи Spirit.

Позов проти Led Zeppelin подав у 2015 році Майкл Скідмор - довірчий власник майна гітариста і автора пісень групи Spirit Ренді Вулфа. Згідно з його заявою, "Stairway to Heaven" є плагіатом пісні "Taurus", що належить Spirit.