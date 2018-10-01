Скандальна топ-модель оголила груди для селфі (фото)

Модель Емілі Ратаковські показала в Instagram селфі з оголеними грудьми і в трусах.

Американська модель Емілі Ратаковські поділилася в Instagram знімком, на якому зображена в білих трусах і футболці, з-під якої видно оголені груди. "Самовідчуття в паризькому світлі", – написала вона.

Емілі Ратаковські має польські, англійські, німецькі, єврейські та ірландські корені. У 14 років вона підписала контракт з модельним агентством Ford Models.

Працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, отримала популярність в модельному бізнесі після роботи з фотографом Тоні Дюраном.

Зазначимо, що Емілі Ратаковські зробила кар'єру завдяки зйомкам топлес.