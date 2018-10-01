Помер легендарний шансоньє Шарль Азнавур

Азнавур створив приблизно 1300 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав понад 200 млн дисків.

У віці 94 років помер французький шансоньє, композитор, поет, письменник Шарль Азнавур, передає Reuters.

Читайте такожПомер продюсер "Зоряних воєн"

Азнавур створив приблизно 1300 пісень, зіграв у 60 фільмах і продав понад 200 млн дисків. Причина смерті поки не розкривається.

Журнал Time і телеканал CNN в 1998-му назвали Азнавура найкращим естрадним виконавцем XX століття.

Азнавур також знімався в кіно. Він зіграв у таких стрічках, як «Арарат», «Стріляйте в піаніста», «Диявол і десять заповідей» та «Бляшаний барабан». У 1997 році Азнавур отримав премію «Сезар» за заслуги перед кінематографом, а в серпні 2017-го — зірку на Алеї слави в Голлівуді.