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Голлівудську актрису вдарили по обличчю в Москві (відео)

15:37, 01 жовтня 2018
Світ
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Ліндсі Лохан / REUTERS

Про це пише TMZ. Лохан розміщувала в Instagram ролик, в якому зняла інцидент, але пізніше видалила його.

Зірка каже, що не піде, поки "торговці" не віддадуть їй малюків. Вона намагається говорити з незнайомцями і англійською, і арабською, але вони не хочуть підтримувати бесіду. І в підсумку Ліндсі отримує удар в обличчя.

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Теги: #Москва