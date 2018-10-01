Голлівудську актрису вдарили по обличчю в Москві (відео)
15:37, 01 жовтня 2018Світ
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Ліндсі Лохан вдарили на вулиці в Москві.
Ліндсі Лохан / REUTERS
Американська актриса Ліндсі Лохан отримала по обличчю після переслідувань в Москві сім'ї людей, яких вона назвала біженцями з Сирії.
Про це пише TMZ. Лохан розміщувала в Instagram ролик, в якому зняла інцидент, але пізніше видалила його.
Зірка каже, що не піде, поки "торговці" не віддадуть їй малюків. Вона намагається говорити з незнайомцями і англійською, і арабською, але вони не хочуть підтримувати бесіду. І в підсумку Ліндсі отримує удар в обличчя.
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