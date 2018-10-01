"Я - типовий француз, що не заважає мені бути типовим вірменином" - біографія Шарля Азнавура (відео)

У 60-х роках в кар'єрі шансоньє пішла смуга суцільних перемог - серед яких виступ для британської королеви. Його тексти були в репертуарі найпопулярніших виконавців.

1 жовтня у віці 94 років помер шансоньє, письменник і актор Шарль Азнавур. Автор понад 1000 пісень, легенда французької сцени.

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"Я ніколи не намагався заскочити у потяг на повному ходу. Іншими словами, ніколи не намагаюся довести молодим, що я молодший за них. Навпаки, я хочу, щоб молодь зрозуміла, що я з іншого часу. Але і в моєму часі теж було цікаво. В ньому є речі, які мені дорогі і які, по-моєму, становлять інтерес для тих, хто молодий сьогодні", - говорив Азнавур.

Шарль Азнавур (ім'я при народженні - Варенаг Азнавурян) народився 22 травня 1924 року в Парижі в родині рестораторів, які тримали заклад для російських емігрантів. В 9 років він був прийнятий в Театр маленького народу, де грав дитячі ролі. Його сестра Аїда, яка працювала у вар'єте, прищепила братові інтерес до співочої справи.

Після знайомства Шарля з піаністом і композитором П'єром Рошем утворився дует "Рош і Азнавур", який гастролював по французьких і бельгійських кабаре. Однак перший серйозний успіх чекав Азнавура на поетичному поприщі - пісні, складені для тодішніх зірок, стали дуже популярними. Отримавши пропозицію, як тепер кажуть, на розігрів у Едіт Піаф, він тут же почав складати для неї. Підкоряючись примсі зірки Азнавур і Рош потрапили в Північну Америку. Шарль заробивши грошей, повернувся в Париж, де його чекали розлучення з юною дружиною і життя під одним дахом з Піаф. Потім йому доведеться все життя пояснювати журналістам, що зв'язок між ними був діловим, алкогольним, творчим - яким завгодно, але тільки не еротичним.

У середині 50-х Франція визнала його не тільки талановитим автором, але й співаком. Ангажементи пішли один за іншим. Початок 60-х - повний успіх за океаном, а саме концерт у Карнегі-холі, після якого він задумався про всесвітнє турне. У 1965 році він протягом 12 тижнів співав у паризькій "Олімпії" у супроводі оркестру Поля Моріа і став на французькій естраді номером першим. Далі пішла смуга суцільних перемог - серед яких хіт La Boheme, виступ для британської королеви (1975 рік), а його тексти були в репертуарі найпопулярніших виконавців.

Шансоньє був тричі одружений. З останньою дружиною шведкою Улле Торсель він живе з 1967 року. У нього п'ятеро дітей - Седа (від першого шлюбу), Патрік (від другого шлюбу, помер в 25-річному віці), Катя, Міша і Ніколя.

"Дивно, але ці злиденні роки - найрадісніші в моєму житті. А може, і не дивно... Ми були щасливі не маючи ніяких особливих благ, зручностей і речей - нічого, крім себе самих, сміху і взаємного кохання", - говорив Азнавур.

1 січня 2004 року за указом президента Франції співак став командором ордена Почесного легіону. У 2009 році у Вірменії побудували музей відомого шансоньє в самому центрі Єревану. У тому ж році він погодився обійняти посаду посла Вірменії в Швейцарії.

"Я перестану співати в той день, коли не зможу піднятися на сцену. Не виношу бездіяльності, люблю життя і рух", - говорив шансоньє.