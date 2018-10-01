Російську співачку госпіталізували після самогубства чоловіка

Хлєбнікову відвезли в лікарню. Лікарі не пускають до неї родичів.

Російська співачка Марина Хлєбнікова госпіталізована після того, як виявила труп колишнього чоловіка Антона Логінова у своїй квартирі. Про це повідомляє «МК» у понеділок, 1 жовтня.

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У співачки почалася невротична реакція на пережитий стрес. Двічі за ніч до неї приїжджали медики швидкої допомоги, після чого Хлєбнікову відвезли в лікарню. Лікарі не пускають до неї родичів.

Раніше в понеділок стало відомо, що Хлєбнікова виявила тіло свого першого чоловіка у дворівневій квартирі на вулиці Ратна в московському районі Північне Бутово. Повідомлялося, що чоловік вчинив суїцид.

Марина Хлєбнікова — 52-річна естрадна співачка і актриса. Вона відома за таким пісням, як «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Мой генерал» и «Чашка кофею».