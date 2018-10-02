Винищувач F-35 вперше здійснив вертикальну посадку на новий британський авіаносець Queen Elizabeth: відео

Відео зльоту та посадки новітнього винищувача опубліковано на Youtube-каналі військово-морського флоту Великобританії.

Винищувач F-35 вперше здійснив зліт і посадку на новий британський авіаносець HMS Queen Elizabeth, введений в експлуатацію в грудні 2017 року.

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Відео історичного зльоту та вертикальної посадки новітнього винищувача опубліковано на Youtube-каналі військово-морського флоту Великобританії.

Відзначається, що пілот королівського флоту Нейтан Грей став першим льотчиком, який посадив F-35 на палубу нового британського авіаносця.

У міністерстві оборони Великобританії підкреслювали, що успішні випробувальні польоти F-35 стали кульмінацією національних зусиль, які тривали понад десять років, щодо повернення авіаносців у британський військовий флот.

Авіаносець HMS Queen Elizabeth - найбільший з коли-небудь побудованих у Великобританії бойових кораблів (водотоннажність 65 тис. т, довжина 280 м). Вперше він прибув до місця служби в порт британського Портсмута в серпні минулого року. На події тоді була присутньою прем'єр країни Тереза Мей.

"Цей корабель - справжній символ Сполученого Королівства як великої морської нації», - заявила тоді Мей, звертаючись до екіпажу авіаносця.

F-35 - винищувач п'ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin. ВПС США експлуатують їх з 2016 року.

Модель винищувача F-35B - єдина з трьох в лінійці, яка здатна здійснювати вертикальну посадку. Крім цього, вона вимагає мінімальну для розбігу дистанцію.