Росія передала Сирії комплекси С-300

Всього були поставлені 49 одиниць техніки.

Росія поставила Сирії комплекси С-300.

Про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив на нараді Ради безпеки, передає "ТАСС".

Всього були поставлені 49 одиниць техніки, робота по встановленню єдиної системи управління ППО в Сирії буде завершена до 20 жовтня.

"Ми значно посилили і включили систему радіоелектронної боротьби. Додали туди додаткове обладнання. В результаті сьогодні ми контролюємо ближню зону до 50 кілометрів і далеку зону - основний напрямок, з якого відбувалися заходи на сирійську територію - контролюємо на 200 кілометрів", - сказав Шойгу.

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"Ми завершили постачання комплексів С-300. Це містить в собі 49 одиниць техніки: локатори підсвічування, природно, основні системи визначення, машини управління і чотири пускові установки", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після помилкової поразки російського розвідувального літака Іл-20 Росія передасть Сирії комплекс ППО С-300, щоб «остудити гарячі голови» в Ізраїлі.

С-300 - сімейство зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), здатних вражати різні цілі на висотах: від менших, ніж можлива висота польоту, до тих, що перевищують стелю висоти для цілей; на дальностях: від декількох кілометрів — до 75-200 кілометрів, в залежності від типу застосовуваних елементів сімейства С-300 і, зокрема, ракет-перехоплювачів.

Призначена для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. Здатна вражати балістичні та аеродинамічні цілі.