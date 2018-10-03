Екс-охоронець Тупака Шакура заявив, що репер ховається на Кубі

Чоловік сказав, що він навіть має докази того, що Шакур живий.

Бодігард легендарного Тупака Шакура, якого застрелили в 25-літньому віці в далекому 1996-му, Майкл Найс приголомшив заявою.

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Екс-охоронець репера заявив, що той живий і цілий, і зараз знаходиться на Кубі. Найс розповів, що смерть Тупака було інсценуванням, а дістатися до Куби йому нібито допоміг колишній президент Фідель Кастро.

Чоловік сказав, що він навіть має докази того, що Шакур живий.

"У мене є аудіо - і відеозаписи, на яких Фідель Кастро підтвердив, що Тупак живе на Кубі. Я особисто брав участь у заміні його тіла на двійника. В їхній угоді було кілька умов, і Тупак зобов'язаний тримати своє перебування на Кубі в таємниці", - цитує охоронця видання The Sun.

За словами Майкла Найса, у 90-ті він був членом групи безпеки Партії Чорних Пантер. Ця організація боролася за права темношкірого населення. Дізнавшись, що на репера було скоєно напад, група негайно вирішила його вивезти в безпечне місце.

"На літаку був я, мій брат, пілот і другий пілот, два хлопця з Чорних Пантер і Тупак. Як тільки ми злетіли, відразу відчули себе в безпеці. Ми приземлилися на Барбадосі, а звідти мій брат допоміг Тупаку дістатися до Куби. Через довгий час після його смерті "я бачив його живим", - розповів Найс.

Чоловік додав, що Тупак дійсно був поранений, однак він залишився живим.

Нагадаємо, що у вересні 1996 року на Тупака Шакура було скоєно напад після того, як він покидав двобій Майка Тайсона в Лас-Вегасі. Невідомі стріляли по машині, в якій знаходився репер. Артист отримав чотири постріли. Через шість днів виконавець помер у лікарні.