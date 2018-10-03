Худорба голлівудської актриси налякала користувачів Instagram (фото)

На 41-річну зірку Анна Феріс посипалися сповнені тривоги коментарі.

Американська актриса Анна Феріс, відома за фільмами "Дуже страшне кіно", "Горбата гора", "Моя супер-колишня" опублікувала в Instagram фото себе напівоголеною.

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На 41-річну зірку посипалися сповнені тривоги коментарі, адже інтернет-користувачів налякала і здалася болючою худорба Анни.

Через 15 хвилин актриса видалила фотографію.