Худорба голлівудської актриси налякала користувачів Instagram (фото)
15:43, 03 жовтня 2018Світ
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На 41-річну зірку Анна Феріс посипалися сповнені тривоги коментарі.
Через 15 хвилин актриса видалила фото / скріншот
Американська актриса Анна Феріс, відома за фільмами "Дуже страшне кіно", "Горбата гора", "Моя супер-колишня" опублікувала в Instagram фото себе напівоголеною.
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На 41-річну зірку посипалися сповнені тривоги коментарі, адже інтернет-користувачів налякала і здалася болючою худорба Анни.
Через 15 хвилин актриса видалила фотографію.
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