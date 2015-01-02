Поліція затримала озброєного чоловіка перед резиденцією прем'єра Туреччини
03:47, 02 січня 2015Світ
161 0
Перед палацом Долмабахче в Стамбулі, де розміщена резиденція прем'єр-міністра Туреччини Ахмета Давутоглу, поліція затримала озброєного чоловіка.
Поліція затримала озброєного чоловіка біля резиденції прем'єра Туреччини / East News/ Abaca
Як повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Hurriyet, поліцейські помітили зловмисника біля палацу, коли він готувався до атаки, і наділи на нього наручники.
Читайте такожУ Туреччині за образу президента заарештували школяра
Зазначається, що у чоловіка була при собі автоматична зброя і саморобний вибуховий пристрій. Підозрюваного відвезли у відділок. Де перебував прем'єр у момент події, не повідомлялося.
У той же час агентство Франс Прес з посиланням на телеканал CNN-Turk повідомило, що у чоловіка була при собі гранату, яку він кинув у поліцейських, також він відкрив вогонь. Граната не вибухнула.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter