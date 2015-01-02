Поліція затримала озброєного чоловіка перед резиденцією прем'єра Туреччини

Як повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Hurriyet, поліцейські помітили зловмисника біля палацу, коли він готувався до атаки, і наділи на нього наручники.

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Зазначається, що у чоловіка була при собі автоматична зброя і саморобний вибуховий пристрій. Підозрюваного відвезли у відділок. Де перебував прем'єр у момент події, не повідомлялося.

У той же час агентство Франс Прес з посиланням на телеканал CNN-Turk повідомило, що у чоловіка була при собі гранату, яку він кинув у поліцейських, також він відкрив вогонь. Граната не вибухнула.