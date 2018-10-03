Зірка «Гри престолів» вийшла в світ без бюстгальтера (фото)

На Софі Тернер був смугастий костюм, під яким була відсутня спідня білизна.

Зірка «Гри престолів» Софія Тернер була помічена зі своїм нареченим Джо Джонасом в Парижі.

Актриса і співак виходили з ресторану, коли їх зловили папараці. На Софі був смугастий костюм, під яким була відсутня спідня білизна.

Нагадаємо, раніше Софі Тернер розповіла про фінальний сезон «Гри престолів». За її словами, кінцівка серіалу не зможе сподобатися всім шанувальникам саги. Дівчина також вважає, що багато фанів будуть розчаровані.