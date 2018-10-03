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Зірка «Гри престолів» вийшла в світ без бюстгальтера (фото)

17:23, 03 жовтня 2018
Світ
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Зірка «Гри престолів» вийшла на вулицю без білизни / скріншот

Актриса і співак виходили з ресторану, коли їх зловили папараці. На Софі був смугастий костюм, під яким була відсутня спідня білизна.

Нагадаємо, раніше Софі Тернер розповіла про фінальний сезон «Гри престолів». За її словами, кінцівка серіалу не зможе сподобатися всім шанувальникам саги. Дівчина також вважає, що багато фанів будуть розчаровані.

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Теги: #Гра престолів