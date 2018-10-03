Ізраїльський міністр про російські С-300 у Сирії: вони не можуть навіть виявити наші винищувачі

Ізраїльський міністр зазначив, що Росія давно розмістила у Сирії комплекси С-300, тому ця зброя вже врахована.

Російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які Москва передала сирійській владі, не матимуть суттєвого впливу на військові літаки Ізраїлю.

Про це заявив міністр регіонального співробітництва Ізраїлю Цачі Ганегді, передає almasdarnews.com.

"Оперативні можливості військово-повітряних сил (Ізраїлю – ред.) такі, що батареї (С-300) насправді не обмежують їхню дієвість", – заявив він в ефір радіо "Армія Ізраїлю".

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"Ви знаєте, що у нас є невидимі винищувачі, найкращі літаки у світі. Ці батареї навіть не можуть їх виявити", – зазначив він.

Ізраїльський міністр додав, що Росія давно розмістила у Сирії комплекси С-300, тому ця зброя вже врахована.

Крім того, сказав він, Ізраїль продовжить здійснювати свої операції у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що після помилкового ураження російського розвідувального літака Іл-20 Росія передасть Сирії комплекс ППО С-300, щоб «остудити гарячі голови» в Ізраїлі.

За словами Шойгу, у 2013 році на прохання ізраїльської сторони Москва пригальмувала постачання в Сирію комплексу С-300, який був підготовлений до відправлення, а сирійські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку.

«Сьогодні ситуація змінилася. І не з нашої вини», - зазначив глава оборонного відомства РФ.

У ніч на 18 вересня російський Іл-20 із 15 військовими зник з екранів радарів над Середземним морем біля берегів Сирії, в момент, коли ізраїльські війська завдавали ударів по сирійській території.

За версією Міноборони РФ, «позначка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла під час атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійських об'єктах у провінції Латакія».

Пізніше стало відомо, що літак випадково збили сирійські засоби ППО.

Президент РФ Володимир Путін назвав збиття сирійськими силами ППО російського військового літака «ланцюгом трагічних випадкових обставин».

18 вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія продовжить бомбардування іранських військових укріплень в Сирії, незважаючи на катастрофу російського літака Іл-20, збитого сирійськими військами.