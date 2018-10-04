Дівчина, яка звинуватила Роналду у згвалтуванні, замислювалася про суїцид

За словами дівчини, після вечора в клубі Роналду згвалтував її в номері готелю.

Юристи Кетрін Майоргі, мешканки США, яка звинувачує португальського нападника Кріштіану Роналду у згвалтуванні, розповіли про наслідки тієї зустрічі для неї.

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Пригода сталася у 2009 році в Лас-Вегасі. За словами дівчини, після вечора в клубі Роналду згвалтував її в номері готелю, попри те, що вона неодноразово просила його зупинитися.

За інформацією The Sun, юристи повідомили, що дівчина пережила психологічну травму і серйозну депресію після згвалтування. За їх словами, Майорга думала про самогубство, їй насилу вдалося з цим впоратися.

Також адвокати повідомили, що мають папери, у яких є підтвердження провини Роналду.