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Стівен Сігал зірвав ефір BBC після питання про зґвалтування (відео)

14:54, 05 жовтня 2018
Світ
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REUTERS

Американський актор Стівен Сігал, з якого нещодавно прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях, швидко покинув інтерв'ю після питання щодо домагань.

Сігал з'явився на телеканалі BBC в програмі Newsnight Thursday, де ведуча Крісті Ворк підняла тему руху #MeToo.

Як повідомляється в Twitter передачі, після питання Крісті про те, як актор дає раду з багаторазовими звинуваченнями в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні, він мовчки дістав навушник, встав з-за столу і покинув інтерв'ю.

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Теги: #домагання#Стівен Сігал