Стівен Сігал зірвав ефір BBC після питання про зґвалтування (відео)

Після питання про те, як актор дає раду з багаторазовими звинуваченнями в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні, він мовчки дістав навушник, встав з-за столу і покинув інтерв'ю.

Американський актор Стівен Сігал, з якого нещодавно прокуратура Лос-Анджелеса зняла звинувачення в сексуальних домаганнях, швидко покинув інтерв'ю після питання щодо домагань. Сігал з'явився на телеканалі BBC в програмі Newsnight Thursday, де ведуча Крісті Ворк підняла тему руху #MeToo. Як повідомляється в Twitter передачі, після питання Крісті про те, як актор дає раду з багаторазовими звинуваченнями в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні, він мовчки дістав навушник, встав з-за столу і покинув інтерв'ю. This is the moment Steven Seagal walks out on a #newsnight interview over questioning about #metoo allegations, which he denies.@sseagalofficial | @KirstyWark | @BBCTwo | #newsnightpic.twitter.com/Lr6mE3th4F — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 4, 2018

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