"Я готова віддати себе всю глядачам. Тільки візьміть, будь ласка!", - біографія Монсеррат Кабальє

Справжня слава прийшла до неї в 1965 році, коли в Метрополітен опера в Нью-Йорку вона замінила Мерилін Хорн в опері "Лукреція Борджіа" Доніцетті.

Сьогодні в Барселоні пішла з життя Монсеррат Кабальє. Оперній діві було 85 років. Співачка прославилася своєю технікою бельканто і виконанням ролей у класичних італійських операх Пуччіні, Белліні і Доніцетті.

Читайте такожПомерла легендарна оперна співачка Монсеррат Кабальє

Марія де Монсеррат Вівіана Консепсьон Кабальє і Фолк народилася в Барселоні 12 квітня 1933 року. У родині називали дівчинку Монсіта. За спогадами оперної диві, вона була замкнутою і похмурою дитиною, яку цькували однолітки через поношений одяг (сім'я Кабальє була бідна). Тим неменш, батьки зробили все, щоб дати доньці хорошу освіту: коли у неї виявилися співочі здібності, її віддали вчитися у Консерваторію дель Лісео, один з найвідоміших у світі музичних закладів, який Кабальє закінчила в 1954 році з золотою медаллю.

Монсерат Кабальє дебютувала в 1956 році на сцені Базельського театру в Швейцарії, де виконувала партію Мімі з "Богеми" Джакомо Пуччіні. Після цього протягом майже десяти років вона виступала на різних оперних сценах Європи - від Віденської опери і Ла Скала до оперного театру Бремена. Співачка завжди говорила, що для неї не важливий розмір сцени і статус міста, а важливі лише люди, які прийшли на концерт. За цей час Кабальє виконала партію Паміни в "Чарівній флейті" Моцарта, Марини в "Борисі Годунові" Мусоргського, Аріадни в "Аріадні і Наксосі", головну партію Саломеї у "Саломеї" Штрауса і арії Тоски в однойменній опері Пуччіні. Однак справжня слава прийшла до неї в 1965 році, коли в Метрополітен опера в Нью-Йорку вона замінила Мерилін Хорн в опері "Лукреція Борджіа" Доніцетті.

Монсеррат Кабальє володіла технікою бельканто і вважалася провідним сопрано свого часу у виконанні опер Верді і Доніцетті. Всього Кабальє заспівала більше 120 оперних партій, серед її сценічних парнтеров - Лучано Паваротті, Пласідо Домінго, Хосе Каррерас, Альфредо Краус, а також поп-зірки Джонні Холідей і Ліза Нілссон. Кабальє - одна з небагатьох співачок, чиї пісні потрапляли в поп-чарти.

Шанувальником оперної співачки був соліст групи Queen Фредді Мерк'юрі, з яким співачка в 1988 році записала альбом "Барселона". Однойменний сингл з альбому мав великий успіх у світі і двічі очолював чарти у Великобританії. Кабальє так згадувала свій дует з Мерк'юрі: "У нього були дуже висунуті врепед зуби. Щоразу, як він співав, здавалося, що він зараз себе вкусить. Він був чудовим музикантом, тому нам було легко працювати. У нього була відмінна техніка співу. Трохи навіть оперна. І у нього був баритон".

"Коли співак дійсно відчуває музику, слова самі собою будуть звучати переконливо", говорила оперна співачка.

Монсеррат Кабальє також співпрацювала з грецьким композитором, виконавцем електронної музики Вангелісом Папафанасіу, разом вони записали дві композиції March with me і Like a dream, які увійшли в альбом співачки "Друзі на все життя".

У 1964 році Монсеррат вийшла заміж за оперного співака Бернаба Марті, який згодом залишив кар'єру заради дружини. У пари народилося двоє дітей - син Бернабе і дочка Монсеррат, яка пішла по стопах матері і виступає під псевдонімом Монсіта.

"Драма, якщо я співаю. Ще велика драма, якщо я не буду співати. Чим же мені тоді займатися?", - говорила Монсеррат Кабальє.

Вона активно займалася благодійністю. Заснувала фонд допомоги хворим дітям під егідою ЮНЕСКО, була почесним послом ООН і послом доброї волі ЮНЕСКО, давала безліч благодійних концертів. Співачка мала безліч медалей і орденів різних країн, серед яких іспанський орден Ісабель, французький орден Командора мистецтв і літератури, золота медаль Академії літератури, науки і мистецтва Італії.

У 2015 році у співачки виникли проблеми з іспанським законом: її засудили до шести місяців ув'язнення умовно і 254 тис. євро штрафу за несплату податків. На суді Кабальє зізналася, що в 2010 році вказала в якості місця постійного проживання будинок у Андоррі, щоб не платити податки, в той час, як насправді проживала в Іспанії.

У 1992 році лікарі діагностували у співачки рак, після чого Кабальє оголосила про відхід зі сцени. Однак через десять років вона зуміла побороти хворобу і знову почала давати концерти. У 2012 році у співачки стався мікроінсульт, її екстрено госпіталізували в Росії та відправили лікуватися в Іспанію. У середині вересня 2018 року Монсеррат потрапила в лікарню Барселони через проблеми з жовчним міхуром. В ніч на 6 жовтня співачка померла.