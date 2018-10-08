Кардашьян в мікро-бікіні вразила Instagram (фото)

Вінтажний купальник зовсім не приховує округлості зірки, але Кім, схоже, хотіла трохи розбурхати публіку.

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