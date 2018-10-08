Кардашьян в мікро-бікіні вразила Instagram (фото)
11:48, 08 жовтня 2018Світ
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Вінтажний купальник зовсім не приховує округлості зірки, але Кім, схоже, хотіла трохи розбурхати публіку.
Кім, схоже, хотіла трохи розбурхати публіку / Instagram
37-річна зірка реаліті Кім Кардашьян запостила у своєму Instagram знімок, на якому зображена в чорному мікро-бікіні.
Вінтажний купальник зовсім не приховує округлості зірки. Знімок вийшов дуже відвертим.
Користувачі мережі засудили зірку за таку публікацію, мовляв, це фото можуть побачити її діти.
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