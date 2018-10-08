этот материал доступен на русском

Кардашьян в мікро-бікіні вразила Instagram (фото)

11:48, 08 жовтня 2018
Світ
3181 0
Кім, схоже, хотіла трохи розбурхати публіку / Instagram

Вінтажний купальник зовсім не приховує округлості зірки. Знімок вийшов дуже відвертим.

Користувачі мережі засудили зірку за таку публікацію, мовляв, це фото можуть побачити її діти.

Chanel vintage, lets please be specific

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Кардашьян