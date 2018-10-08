Nirvana вдруге за чверть століття виступила разом (відео)
16:02, 08 жовтня 2018Світ
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На заході музиканти виконали шість своїх хітів - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit і All Apologies.
Гурт Nirvana виступив на рок-фестивалі Cal Jam в Каліфорнії. Цей виступ став другим за останні 24 роки після смерті фронтмена Курта Кобейна.
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На заході музиканти виконали шість своїх хітів - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit і All Apologies.
У тандемі з виконавцями Nirvana виступили Джон Макколі з гурту Deer Tick і Джоан Джетт.
Чотири роки тому колектив виступив на нью-йоркських шоу, організованих Залом слави рок-н-ролу.
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