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Nirvana вдруге за чверть століття виступила разом (відео)

16:02, 08 жовтня 2018
Світ
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На заході музиканти виконали шість своїх хітів - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit і All Apologies.

У тандемі з виконавцями Nirvana виступили Джон Макколі з гурту Deer Tick і Джоан Джетт.

Чотири роки тому колектив виступив на нью-йоркських шоу, організованих Залом слави рок-н-ролу.

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Теги: #Nirvana