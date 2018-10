Nirvana вдруге за чверть століття виступила разом (відео)

На заході музиканти виконали шість своїх хітів - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit і All Apologies.

Гурт Nirvana виступив на рок-фестивалі Cal Jam в Каліфорнії. Цей виступ став другим за останні 24 роки після смерті фронтмена Курта Кобейна. Читайте такожРідкісні кадри": через 30 років у мережі показали виступ Nirvana у магазині електроніки (відео) На заході музиканти виконали шість своїх хітів - Serve The Servants, Scentless Apprentice, In Bloom, Breed, Smells Like Teen Spirit і All Apologies. У тандемі з виконавцями Nirvana виступили Джон Макколі з гурту Deer Tick і Джоан Джетт. Чотири роки тому колектив виступив на нью-йоркських шоу, організованих Залом слави рок-н-ролу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter