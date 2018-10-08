Мешканка Швеції заявила, що має дитину від покійного Джорджа Майкла

Англійський співак Джордж Майкл, який раптово помер майже 2 роки тому, за свідченнями мешканки Швеції ймовірно має сина. Ульріка Ліллемур Альфа Вонвольф заявляє, що мала сексуальний контакт з Джорджем Майклом і народила від нього сина.

Читайте такожУ Лондоні роздали премію імені Фредді Мерк'юрі (фото)

Про це повідомляють на The Daily Star. Жінка стверджує, що завагітніла під час своєї зустрічі з артистом у 1997 році, коли вперше поїхала до Англії. Через 9 місяців вона народила сина і в присутності виконавця навіть робила ДНК-тест. З того часу Майкл бачився з хлопчиком та давав гроші на його утримання, щоправда, "невеликі суми".

Представники артиста стверджують, що документи про батьківство Джорджа Майкла можна легко підробити, а перевірити правда це чи ні – наразі дуже важко. За словами представників спадку покійного артиста, така неочікувана заява жінки є справжньою "вигадкою".