Слідом за "Міс Україна-2018" корони позбулася переможниця конкурсу в Австрії (фото)

За словами виконавчого директора Miss Austria Corporation Йорга Ріггера, це відбулося через порушення контракту.

Скандали цього року супроводжують не тільки український конкурс краси. Днями переможницю "Міс Австрія" Даніелу Зівков вперше за 90 років позбавили титулу.

За словами виконавчого директора Miss Austria Corporation Йорга Ріггера, це сталося через порушення контракту, повідомляє lemonade.style.

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Як зазначив Ріггер, дівчина з моменту обрання, попри численні зауваження та попередження, без попередніх консультацій виступала в пресі. Крім того, вона не використала ті продукти, які були передбачені її контрактом. А в одному з журналів з'явилося фото з Зівков на тлі не тієї автомобільної марки, яка передбачена її угодою.

Як зазначає APA, з позбавленням титулу 21-річної Даніели, майбутньому офіцеру та успішній представниці такого виду спорту як тайський бокс, тепер заборонено називати себе "Міс Австрія" або колишня "Міс Австрія". Корону ж отримала віце-міс Ізабелла Іон.

Як повідомляв УНІАН, національний конкурс краси "Міс Україна" проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.