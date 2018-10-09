National Interest: Старі американські F-15 здатні легко розібратися з новими Су-57

Винищувач виявився надзвичайно вдалим, але американським ВПС, схоже, все одно доведеться його списати.

Старі добрі Boeing F-15C Eagle тривалий час славилися як найкращі винищувачі у світі, маючи на своєму рахунку 104 успішно знищених ворожих літака і жодної втрати.

Однак, вони, схоже, наближаються до завершення своєї служби. Та навіть за крок до пенсії літаки лишаються одними з найбільш потужних у своєму роді, пише National Interest.

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Військово-повітряні сили США відклали заплановане раніше оновлення F-15 Eagle передовими системами електронної боротьби. Адже американським військовим належить вирішити, що робити із застарілими літаками. ВПС виявили, що для збереження F-15C на службі до середини 2020-х років, доведеться провести серйозну структурну модифікацію літака. Однак, дуже вірогідно, що цього не станеться. Конгрес США не дозволив списати A-10 Warthog. Тому в американських військових не буде іншого вибору, як позбутися F-15C, щоб вивільнити кошти на більш пріоритетні проекти. F-15F Strike Eagle все ж лишиться в арсеналі на невизначений час.

Втім, до цього часу F-15C складали майже половину арсеналу ВПС США, тому що американська армія отримала далеко не всі Lockheed Martin F-22A Raptor, які їй потрібні. Водночас, ВПС сподіваються розробити новий винищувач, який замінить і F-15C, і F-22 у 2030-х роках, в той час коли Росія і Китай активно озброюються літаками нового покоління, такими як Су-57.

Видання визнає, що цей російський літак, отримавши нові дворівневі двигуни, буде досить непоганим зразком винищувача четвертого покоління, зважаючи на його швидкість, маневреність, стелс-технологію і можливості у веденні електронної боротьби. Однак, у ВПС США вже є план протистояння проти чужих стелс-винищувачів. І робота над його втіленням почалася.

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Відповідь криється в довгих хвилях спектру інфрачервоного випромінювання, які стелс-літаки найновішого покоління не «глушать». Власне, не існує жодного способу виключити можливість виявлення за допомогою інфрачервоного сенсора дальньої дії, який може бути оновлений для встановлення на нові повітряні бойові машини. З часом, звісно, інженери розроблять систему, яка дозволить сховатися від такого сенсора. Але, швидше за все, доведеться будувати літаки абсолютно нової конструкції для інтеграції таких рішень.

Lockheed Martin наразі розробляє систему Legion, яка дозволяє F-15C шукати й відстежувати цілі в інфрачервоному спектрі на далекій відстані (IRST). Компанія збирається випустити щонайменше 130 таких пристроїв, які будуть укомплектовані інфрачервоними сенсорами IRST21 і передовими системами обробки даних, які дозволять виявляти й відстежувати повітряні загрози у «непридатному для радарів середовищі». Виробництво систем Legion почнеться ще цього року.

Раніше американські військові говорили National Interest, що IRST дальньої дії у парі зі швидкими системами обробки даних можуть стати серйозною зброєю для виявлення і відстеження стелс-літаків. Це вдасться зробити ще ефективніше, якщо винищувачі з цією системою будуть здатні обмінюватися даними між собою.

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Тож оснащений системою Legion винищувач F-15C зможе звести нанівець всі стелс-переваги, які пропонує російський Су-57. А щойно американський літак виявить російський, він зможе швидко скерувати потужний радар радіоелектронного виявлення Raytheon AN/APG-63(v)3, який точно підтвердить координати російської машини. Таким чином, F-15C зможе згенерувати точний шлях до цілі для ракети Raytheon AIM-120D AMRAAM. Якщо Су-57 вціліє після першого американського залпу, застарілий американський винищувач буде у невигідному становищі, зважаючи на маневреність російського літака. Однак, у пілотів F-15C є значний досвід протистояння у маневрах проти F-22. І попри технологічну відсталість свого літака, вони часто перемагали Raptor-ів.

Перевагою F-15C над Су-57 видання також називає вмонтовану в шолом систему встановлення цілі й ракети Raytheon AIM-9X Sidewinder. Зважаючи на все це, було б розумно лишити ці винищувачі в арсеналі ВПС США.