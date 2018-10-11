Друга робота: як голлівудські актори заробляють мільйони не на фільмах

У фільмографії голлівудського актора Джорджа Клуні за підсумками 2017 року фігурує лише один проект — 60-секундний рекламний ролик для кавового бренду Nespresso.

У 2018-му володар двох Оскарів, чотирьох Золотих глобусів і ще майже сотні кінонагород різного рівня не знявся в жодній картині, пише НВ.

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Творче неробство не завадило Клуні очолити список найвисокооплачуваніших акторів планети за версією журналу Forbes: у 2018 році він посів перше місце зі статком $239 млн. Роком раніше британська компанія Diageo, світовий лідер з виробництва міцного алкоголю, придбала за $1 млрд Casamigos — компанію з випуску текіли, співвласником якої був Клуні. За умовами операції продавці отримали $700 млн одразу, ще $300 млн — протягом наступних десяти років.

За підрахунками Forbes, частка Клуні в цій сумі — $333 млн ($233 млн відразу і $100 млн в найближче десятиліття). Непогано, якщо врахувати, що свого часу кожен із трьох засновників вклав у Casamigos по $600 тис. Клуні — один з багатьох голлівудських акторів, чиї доходи не обмежуються гонорарами за фільми.

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Актриса Джессіка Альба, відома за фільмами "Місто гріхів" та "Мачете", заснувала у 2011-му The Honest Company — компанію, що спеціалізується на виробництві побутової хімії та гігієнічної косметики. Не пройшло і трьох років, як вартість компанії досягла $1 млрд, а ще через рік піднялася до $1,7 млрд. В додаток до своїх основних, не завжди стабільних доходів зіркові підприємці знаходять підробіток до душі — від торгівлі косметикою на основі медичної марихуани до готельного і ресторанного бізнесу.

"Просто мені подобається це, і я використовую", — прокоментував у червні цього року відкриття чергового готелю мережі Nobu Hotel актор Роберт Де Ніро.

У 1994 році володар двох "Оскарів" став співзасновником і співвласником мережі ресторанів Nobu, у 2013-му відкрився перший однойменний готель. Зараз Де Ніро і його бізнес-партнер шеф-кухар Нобу Мацухіса володіють 39 ресторанами й 8 готелями.