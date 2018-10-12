Пентагон тимчасово призупинив польоти винищувачів F-35

Пентагон припинив польоти F-35 на час інспекції паливної системи літаків.

Міністерство оборони США призупинило польоти новітніх винищувачів F-35.

За даними видання Military Times, Пентагон припинив польоти F-35 на час інспекції паливної системи літаків.

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Як зазначається, польоти винищувачів були припинені на 48 годин.

Раніше повідомлялося, що в США розкритикували «бойовий дебют» винищувача F-35.