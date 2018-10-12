Пентагон тимчасово призупинив польоти винищувачів F-35
01:42, 12 жовтня 2018Світ
863 0
Пентагон припинив польоти F-35 на час інспекції паливної системи літаків.
Винищувачі F-35 / фото Wikimedia Commons
Міністерство оборони США призупинило польоти новітніх винищувачів F-35.
За даними видання Military Times, Пентагон припинив польоти F-35 на час інспекції паливної системи літаків.
Читайте такожNational Interest: Старі американські F-15 здатні легко розібратися з новими Су-57
Як зазначається, польоти винищувачів були припинені на 48 годин.
Раніше повідомлялося, що в США розкритикували «бойовий дебют» винищувача F-35.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter