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Пентагон тимчасово призупинив польоти винищувачів F-35

01:42, 12 жовтня 2018
Світ
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Винищувачі F-35 / фото Wikimedia Commons

За даними видання Military Times, Пентагон припинив польоти F-35 на час інспекції паливної системи літаків.

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Як зазначається, польоти винищувачів були припинені на 48 годин.

Раніше повідомлялося, що в США розкритикували «бойовий дебют» винищувача F-35.

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Теги: #Пентагон#винищувачі