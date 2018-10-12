Австралійські пожежні випустили еротичний календар на 2019 рік (фото, відео)

Відважні рятувальники оголили свої прекрасні тіла і «озброїлися» котиками для найбільш пікантного календаря на 2019-й рік.

Щорічно австралійські пожежні радують жінок по всьому світу своїми напівроздягненими фотографіями. У новому році завжди виходить свіжий календар, на якому позують чоловіка з гарними тілами.

Як передає Joinfo.ua, за традицією в цьому році австралійські пожежники зробили порцію нових гарячих знімків, на яких постали без верхньої частини одягу, радуючи представниць прекрасної статі своїми біцепсами і кубиками пресу.

Ще більш милими і чудовими (але не менше брутальними) знімки стали з кошенятами і цуценятами, а також іншими тваринами, з якими позують м'язисті мачо.

Проект нещодавно був запущений на міжнародному масштабі, і пожежники з різних куточків світу борються за право опинитися на 12 сторінках майбутнього гарячого календаря, який побачить світ у квітні 2019 року.

"З появою міжнародного інтересу до календаря, було розумно запросити найбільш гарячих пожежників з усього світу сюди, на красивий Золотий берег, щоб вони могли стати частиною цієї події", - зазначив творець календарів.

Всі виручені кошти з продажу календарів підуть благодійним організаціям із захисту і порятунку тварин у всьому світі.

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Рятувальники, які щодня борються з вогнем, які рятують людей і тварин, постали на знімках з найрізноманітнішими тваринами – собаками, кошенятами, сурикатами, птахами, коалами та іншими.

Творці зазначають, що найбільше полюбляють їх продукт в Азії, Іспанії, Португалії, Мексиці та Південній Америці.

Примітно те, що в створенні календаря бере участь дочка всесвітньо відомого натураліста Стіва Ірвіна – зірки серіалу "Мисливець на крокодилів",який загинув від жала ската.

"Ми дуже раді, що знову беремо участь у випуску календаря австралійських пожежних 2019 року. Зібрані кошти допомагають врятувати і захистити дику природу по всій Австралії", - зазначила Бінді Ірвін.

Всі зібрані гроші пожежні відправляють в благодійні організації. Наприклад, Австралійський зоопарк дикої природи. І в дитячі лікарні.

Зазначимо, календар з пожежними виходить з 1993 року. За цей час проект перерахував більш $2,8 млн на благодійність. З них $1,7 млн було зібрано за останні 4 роки, коли календар став популярним в соцмережах.