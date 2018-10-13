РФ не змогла налагодити випуск гіперзвукової зброї - американська розвідка

За даними американської розвідки, у Росії немає компонентів для серійного виробництва.

Росія не змогла налагодити серійний випуск гіперзвукового зброї через відсутность компонентів з вуглеволокна.

Про це повідомив телеканал CNBC з посиланням на американську розвідку, пише ТСН.ua.

Зброя, про яку президент Володимир Путін оголосив під час послання Федеральним зборам, може рухатися зі швидкістю в десять, і в двадцять разів швидше звуку (за даними CNBC, в п'ять разів швидше звуку - ред). У США немає засобів захисту від такої зброї.

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За даними американської розвідки, у Росії немає компонентів для серійного виробництва. Тим не менше, Путін сказав, що воно вже налагоджено. Очікується, що його зможуть взяти на озброєння в 2020 році. Імовірно, Росія шукає нові джерела для виробництва компонентів. Як повідомило джерело CNBC, найближчі випробування заплановані на грудень.

Нагадаємо, що раніше в США вперше успішно випробували прототип гіперзвукової ракети.