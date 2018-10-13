У Москві у важкому стані госпіталізований актор Джигарханян
Знаменитий артист і режисер Армен Джигарханян знову госпіталізований в одній із лікарень в Москві.
Стан артиста лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Про це повідомив адвокат Джигарханяна Євген Парфьонов, передає ТАСС.
"Напередодні Армен Борисович Джигарханян був госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Його стан оцінюється медиками як середньої тяжкості, але стабільний", - сказав захисник.
Він не уточнив діагноз артиста, пославшись на лікарську таємницю.
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З початку 2018 року це вже п'ята госпіталізація артиста.
Нагадаємо, в квітні 2018-го стан Джигарханяна погіршився після перегляду ток-шоу "Нехай говорять", в якому "обговорювали" деталі його скандального розлучення.
26 квітня Джигарханяна доставили в московську клініку з інфарктом, деякий час він навіть перебував у комі. Пізніше стало відомо, що Джигарханян прийшов у свідомість і його стан стабілізувався.
3 травня повідомлялося, що Армен Джигарханян повернувся до роботи і знову керує Московським драматичним театром.