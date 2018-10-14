Королівський палац показав офіційні фото з весілля принцеси Євгенії

Весілля принцеси відбулося минулої п'ятниці в Віндзорському замку.

Королівський палац показав офіційні знімки з весілля принцеси Євгенії і бізнесмена Джека Бруксбенка. Автором весільних знімків став фотограф Алекс Бремелл.

Фото традиційно були зроблено в палаці. На знімку крім новоспеченого подружжя також зображені хлопчики-пажі і дівчатка-квіткарки, а також королева Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом, батьки принцеси Євгенії – Сара Фергюсон і принц Ендрю, її старша сестра принцеса Беатріс. З боку Джека Бруксбенка була представлена його родина в повному складі – батьки і брат.

Палац показав також кілька інших фотографій. Автор фото напередодні весілля говорив: "Для мене велика честь і привілей бути запрошеним на весілля принцеси Євгенії і Джека в цей особливий день".

Як повідомляв УНІАН, вінчання пари відбулося 12 жовтня в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, де 5 місяців тому вінчалися принц Гаррі та Меган. Онука королеви Єлизавети II, принцеса Євгенія стала дружиною бізнесмена, менеджера клубу Mahiki Джека Бруксбенка.

Молодша дочка принца Ендрю і її обранець йшли до цієї події вісім років. Вони познайомилися на гірськолижному курорті в Швейцарії, де сім'я принцеси володіє будинком.

Після церемонії вінчання вже в статусі чоловіка і дружини пара за традицією вирушила на романтичну прогулянку вулицями Лондона.

Серед гостей на королівському весіллі були помічені – актриса Демі Мур, модель Наомі Кемпбелл, актриса Лів Тайлер, модель Кейт Мосс, вагітна Піппа Міддлтон, співаки Роббі Вільямс і Рікі Мартін.