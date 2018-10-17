Стінг відмовився виступати в Росії через наявність VIP-місць
04:15, 17 жовтня 2018Світ
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Музикант висунув ультиматум.
Знаменитий британський співак Стінг відмовився виступати на російській сцені через наявність VIP-зони в залі, де йому запропонували заспівати на корпоративі.
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Музикант висунув ультиматум, заявивши, що хоче виступати тільки перед "нормальною публікою". Про це повідомив організатор заходів Стінга в російських Єкатеринбурзі та Казані Іван Гомельський, інформує "РИА Новости".
"Він (Стінг) сказав, що якщо будуть Vipи, то роботи не буде. Vipів не буде в жодному місті, навіть у Москві. Диванів, він сказав, ніяких я не хочу – я хочу бачити нормальну публіку, я хочу бачити перед собою фан-зону, за яку люди зможуть заплатити недорого", – розповів Гомельський.
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