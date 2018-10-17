Стінг відмовився виступати в Росії через наявність VIP-місць

Музикант висунув ультиматум.

Знаменитий британський співак Стінг відмовився виступати на російській сцені через наявність VIP-зони в залі, де йому запропонували заспівати на корпоративі.

Читайте такожСтінг відкрив "Батаклан" через рік після кривавих терактів у Парижі (відео)

Музикант висунув ультиматум, заявивши, що хоче виступати тільки перед "нормальною публікою". Про це повідомив організатор заходів Стінга в російських Єкатеринбурзі та Казані Іван Гомельський, інформує "РИА Новости".