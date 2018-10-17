Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі не соромляться почуттів на публіці (фоторепортаж)

Меган з'явилася в неформальному образі, змінивши елегантні сукні і класичні туфлі на вузькі джинси і вільну білу сорочку.

Вагітна Меган Маркл і принц Гаррі, які знаходяться в турі по Австралії та країнам Океанії, не соромляться проявляти почуття на публіці.

Подружжя відвідало місто Даббо, де побувало на одній з ферм і в парку, де вони зустрілися з місцевими. Меган з'явилася в неформальному образі, змінивши елегантні сукні і класичні туфлі на вузькі джинси і вільну білу сорочку.

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Вона підтримувала принца і здавалася дуже турботливою, коли тримала парасольку над головою принца Гаррі.

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