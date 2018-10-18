Розкрито головну ідею серіалу "Гра престолів"

За словами автора оригінального твору, герої переслідують особисті цілі, але ігнорують глобальні проблеми.

Письменник Джордж Мартін, творець саги «Пісня криги і полум'я», за мотивами якої знято серіал «Гра престолів», розкрив головний сенс, який він вкладав у книгу і екранізацію.

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Як повідомляє The New York Times, Мартін підтвердив припущення про те, що прообразом наступаючої на світ Вестероса зими є глобальне потепління на Землі. За словами Мартіна, головна проблема в «Грі престолів» полягає в тому, що персонажі переслідують особисті цілі, не звертаючи уваги на катастрофу, що насувається.

«Жителі Вестероса беруть участь у своїх приватних чварах, борючись за владу, статус і багатство. І вони настільки занурені у це, що ігнорують загрозу, - "зима близько", яка може знищити їх усіх і весь світ. І це всеосяжна аналогія з тим, як мені здається, що відбувається з нашою планетою, на якій ми беремо участь у власних чварах. Ми сперечаємося про важливі речі - міжнародну політику, внутрішню політику, громадянські права та обов'язки, соціальну справедливість. Всі ці речі важливі. Але поки ми розриваємося між ними і витрачаємо сили, загроза кліматичних змін нікуди не йде», - пояснив письменник.

Він зазначив, що жодна важлива проблема, якою сьогодні зайняте суспільство, не буде мати ніякого значення, якщо ми всі помремо, а наші міста опиняться на дні океану.